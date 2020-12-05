Жена Эмманюэля Макрона

Брижит Мари-Клод Макрон известна не менее мужа – 25-го президента Франции Эмманюэля Жан-Мишеля Фредерика Макрона. Когда последний победил на выборах в 2017 году и вышел на сцену вместе с супругой, толпа скандировала: «Брижит! Брижит! Брижит!»

Понятно, что супружеская чета Макронов неординарна. Бывает, что супруг старше жены на 30 и более лет. Для примера вспомним чету Трампов. Но в данном случае все наоборот: Брижит намного старше Эмманюэля. Кто же такая жена Макрона, и как женщине удалось завладеть сердцем красавца-политика? О жизни и любви Брижит читайте ниже.

Семья

Брижит Мари-Клод Троньё появилась на свет в столице французской провинции Пикардии городе Амьене, славящемся кондитерскими изделиями. Она родилась 13 апреля 1953 года и была самым младшим ребенком из шести детей шоколатье Жана Троньё и Симоны Пуйоль.

На заметку:

Разница в возрасте между Брижит и самым старшим братом составляет 20 лет.

Родители будущей первой леди Франции были людьми не бедными. Отец Брижит – шоколатье в пятом поколении. Его предки основались в Амьене с 1872 года. Сам Жан Троньё расширил производство.

Кондитер занялся производством шоколада и открыл сеть заведений, выпускающих амьенский торт и пирожные макарон. По скромным подсчетам предприятие приносит семье 4 млн евро в год. Бизнес унаследовал старший сын. А Брижит еще в старших классах поняла, что хочет стать учительницей.

Несмотря на обеспеченность и богатых родителей, Брижит в студенческие годы подрабатывала пресс-атташе торгово-промышленной палаты. Окончив соответствующий вуз, девушка работала в школах:

Парижа,

Страсбурга,

Амьена.



Брижит Озьер – преподаватель Брижит Озьер – преподаватель

В родной город наша героиня вернулась в 1991 году и устроилась в лучшую частную школу – иезуитский лицей «Провиденс». Там выпускница преподавала французский и латынь, а заодно руководила театральным кружком. Работа кардинально изменила жизнь женщины.

Супруга банкира

Брижит и сейчас прекрасно выглядит. В молодости она была писаной красавицей. Отбоя от женихов у женщины не было. В 1974 году 21-летняя Бриджит вышла замуж за Андре Луи Озьера, банкира. Близкие и друзья полагали, что она сделала выгодный выбор. Брижит искренне любила своего супруга.

В браке у женщины родилось трое детей:

Себастьян (1974);

Лоуренс (1977);

Тиффани (1984).

Брак принес Брижит обеспеченность и сказочное богатство. Но преподавательскую работу женщина не бросила, что предрешило судьбу будущей Первой леди Франции. Учеником богатой преподавательницы и участником театрального кружка стал школьник лицея, 15-летний Эмманюэль Макрон.

На заметку:

Будущий Президент Франции учился в одном классе с Лоуренс Озьер, старшей дочери Брижит.

Первая влюбленность

Эмманюэлю было на тот период 15 лет, но рассуждал мальчик и вел себя не как подросток. Это был обаятельный вундеркинд, отлично играющий на фортепьяно, увлекающийся боксом и футболом, пишущий стихи. С людьми ребенок держался раскованно, умел обворожить собеседника и поддержать светскую беседу.



Брижит Макрон с дочерьми Лоуренс и Тиффани на предвыборном выступлении Эмманюэля Брижит Макрон с дочерьми Лоуренс и Тиффани на предвыборном выступлении Эмманюэля

Естественно, 39-летней учительнице не было с ним скучно. Эмманюэль был начитан, прекрасно разбирался во французской и зарубежной литературе. Юноша писал отличные сочинения, отрывки из которых учительница зачитывала перед классом, ставя в пример.

Брижит и Эмманюэль много времени проводили вместе. Говорили обо всем, что обоих интересовало, написали пьесу и решили ее поставить. Макрон стал посещать театральный кружок, руководительницей которого была госпожа Озьер.

В архивах сохранилась запись школьной постановки «Искусство комедии». В конце на сцену выходит 16-летний актер, а 40-летняя наставница нежно целует юношу в щеку. «У меня было чувство, что я разговариваю с Моцартом», - вспоминает Брижит те годы.

Родители парня быстро поняли, что сын влюбился, но не знали в кого. Поскольку Эмманюэль зачастил в дом Озьеров, и они думали, что избранницей стала Лоуренс. Когда сделалось ясно, что сын влюбился в мать девочки, решили отослать сына учиться в Париж.

В тогдашних отношениях учительницы и ученика не было ничего греховного. Можно сколь угодно рассуждать, чем была их тогдашняя связь – как в фильме «Скандальный дневник»? «Дивергент»? «Прекрасная смоковница»? Но отношения Брижит и Эмманюэля были чисто платоническими. Между ними была душевная и интеллектуальная близость.



В день победы Эмманюэля Макрона на выборах В день победы Эмманюэля Макрона на выборах

Роман на расстоянии

Заканчивал Макрон среднее образование в лицее им. Генриха IV, куда юношу устроила бабушка Жермена. Перед отъездом из Амьена Эмманюэль сказал замужней Брижит: «Что бы вы ни делали, я женюсь на вас».

Получая высшее образование в парижском лицее, Макрон не оставил мыслей о Брижит. Парень звонил учительнице, и пара часами разговаривала. Эмманюэль постоянно звал женщину в Париж. Наконец, сердце Брижит дрогнуло.

Жена Макрона

Банкирша подала на развод с Андре Луи Озьером и в январе 2006 года вернула девичью фамилию. Но пользовалась женщина ею недолго. В октябре 2007 она вышла замуж за Эмманюэля Макрона. Тогда молодой успешный юноша работал инвестиционным банкиром, но решил податься в политику и сделался советником по экономическим вопросам Президента Франции Франсуа Оланда.

На заметку:

Мечта Эмманюэля сбылась. Вместе с любимой женщиной он получил трех пасынков и стал «дедушкой» семи внуков.

Брак, когда жена намного старше мужа, может выглядеть скандальным в отсталых странах. Во Франции эта свадьба добавила популярности молодому политику. Люди рассуждали так: если молодой человек не предал юношескую любовь, добивался цели долгие годы и наплевал на мнение фарисеев, в другой деятельности он проявит себя таким же верным и целеустремленным человеком.

Брижит и дети горячо поддерживали Эммануэля на президентских выборах (тогда Макрон занимал пост министра экономики и был самым молодым министром за всю историю Франции). Тифани, младшая дочь Брижит, работала в штабе отчима.



Брижит Макрон и Джейн Фонда - правда похожи? Брижит Макрон и Джейн Фонда - правда похожи?

Последние новости о жене Макрона

Сейчас Эмманюэль и Брижит (Маню и Биби, как называют их близкие друзья) обосновались в Елисейском дворце. Первая леди, госпожа Макрон сопровождает мужа при официальных визитах. Женщина пропустила лишь один – к королеве Великобритании, поскольку тогда перенесла операцию на глазах.

Дети Брижит давно выросли. Себастьян на 2 года старше отчима, стал экспертом в области маркетинга и сейчас занимает пост вице-президента в консалтинговой фирме. У него жена Кристель и двое детей – Камила и Поль.

Лоуренс, ровесница и одноклассница Макрона, теперь врач-кардиолог. Она вышла замуж за врача и воспитывает трех детей: Эмму, Алису и Томаса. Тиффани приняла активное участие в продвижении отчима на президентских выборах.



Брижит и Эмманюэль Макрон - крепкая семейная пара Брижит и Эмманюэль Макрон - крепкая семейная пара

Женщина пробовала пробить путь в политике, но проиграла, баллотируясь в депутаты от округа Па-де-Кале. Она живет в гражданском браке с врачом Антуаном Шато. Пара воспитывает двух дочерей: Орель и Элизу.

На заметку:

Брижит Макрон одевается у Карла Лагерфельда, который ценит ее за утонченность стиля и красивую фигуру. Часто спрашивают, на кого похожа Брижит Макрон? На знаменитую американскую актрису Джейн Фонду.

Брижит и Эмманюэль доказали, что для настоящей любви не важен ни возраст, ни осуждение окружающих, ни даже наличие совместных детей. Супруги счастливы вместе – и это главное.